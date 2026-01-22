Ultime News

22 Gen 2026 Aiuto per accedere ai servizi
sanitari: uno sportello alle Acli
22 Gen 2026 Frontale a Busseto, coinvolta
una giovane di San Daniele Po
22 Gen 2026 Maltempo in Pianura nel week end:
in arrivo la neve su Cremona
22 Gen 2026 Legambiente premia Cremona
come "Comune Turistico Riciclone"
22 Gen 2026 Portesani: "Rifiuti, ora serve
ripristinare la legittimità"
Nazionali

Femminicidio Federica Torzullo, sentiti i genitori: si cercano riscontri alle dichiarazioni del marito

(Adnkronos) – Sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo, la donna di Anguillara uccisa dal marito, che ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di convalida. 

A quanto si apprende i genitori della vittima sono stati ascoltati a sommarie informazioni molto probabilmente per riscontrare alcune delle dichiarazioni fatte ieri da Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Intanto i carabinieri stanno cercando il coltello utilizzato dall’uomo, che ha riferito davanti al gip di aver gettato in un corso d’acqua lungo la Ss Braccianese, all’altezza con Osteria Nuova. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...