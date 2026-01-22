Ferrovie, Caradonna (Fnm): “T2 Gallarate-Malpensa, cantiere da 264 mln di euro”

(Adnkronos) – Nel cantiere per il collegamento T2 Gallarate-Malpensa sono stati investiti “circa 264 milioni di euro, per quasi 5 chilometri di tratta. Gran parte dell’intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un’opera motivo di grande orgoglio italiano e lombardo”. Sono le parole di Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in tempo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, “un’occasione in cui l’intermodalità e il trasporto pubblico e ferroviario saranno estremamente importanti”, fa notare Caradonna.

“Un grande plauso va alle società del gruppo Fnm – aggiunge – Questo lavoro è stato realizzato per il 90% da parte dei progettisti responsabili di cantiere interni alla società”.

“Si conclude oggi una tappa molto importante di un percorso iniziato alcuni anni fa che va incontro alle crescenti e diverse domande di mobilità dei cittadini lombardi così come delle tante persone che arrivano sul nostro territorio per ragioni di lavoro o di tempo libero. Comunità diverse di persone che hanno ora a disposizione nuove opportunità di connessione e relazione” conclude.