Ultime News

22 Gen 2026 Un aiuto per accedere ai servizi
sanitari: apre sportello alle Acli
22 Gen 2026 Frontale a Busseto, coinvolta
una giovane di San Daniele Po
22 Gen 2026 Maltempo in Pianura nel week end:
in arrivo la neve su Cremona
22 Gen 2026 Legambiente premia Cremona
come "Comune Turistico Riciclone"
22 Gen 2026 Portesani: "Rifiuti, ora serve
ripristinare la legittimità"
Nazionali

Ferrovie, Gibelli (Fnm): “T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza”

(Adnkronos) – “Inauguriamo un’importante infrastruttura, il collegamento T2 Gallarate-Malpensa, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento, consentendo all’aeroporto di diventare col tempo, un hub internazionale”. Così il presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, ha commentato l’inaugurazione dell’opera, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo, che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 

Un’infrastruttura resa possibile “grazie alla collaborazione tra società del gruppo Fnm, Sea, lo Stato e il territorio, attraverso la regia di Regione Lombardia”, dice Gibelli.  

Una sinergia che ha permesso “di rispettare i tempi previsti per la realizzazione di quest’opera e di inaugurarla prima dell’avvio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026”, conclude. 

 

