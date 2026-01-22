Ferrovie, Rixi (Mit): “Tratta T2 Gallarate-Malpensa di primaria importanza”

(Adnkronos) – “L’infrastruttura che viene inaugurata oggi rappresenta un’opera strategica di primaria importanza: un collegamento moderno ed efficiente che rafforza l’accessibilità ferroviaria dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, nodo fondamentale della mobilità nazionale ed europea. Si tratta di un intervento che migliora la qualità dei servizi di trasporto, amplia il bacino di utenza dello scalo e contribuisce in modo concreto allo sviluppo sostenibile e alla competitività del Paese”. Lo dice in una nota il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, commentando l’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria T2 Gallarate-Malpensa. Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm. “Un lavoro svolto con competenza e senso di responsabilità”, per il viceministro.

Rixi si sofferma sul valore della tratta appena inaugurata in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, “un evento di portata internazionale che richiede infrastrutture all’altezza delle sfide organizzative e logistiche – sottolinea -. Garantire collegamenti ferroviari rapidi, affidabili e sostenibili verso uno dei principali aeroporti italiani significa offrire un sistema di mobilità efficiente per atleti, delegazioni e visitatori, lasciando al contempo un’eredità duratura ai territori”.

Il viceministro illustra poi l’impegno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “in un ampio programma di modernizzazione del Paese, volto al potenziamento delle reti di trasporto, alla riduzione dei divari infrastrutturali e alla promozione di una mobilità sempre più intermodale e sostenibile. Opere come questa – aggiunge – dimostrano come, attraverso la collaborazione tra istituzioni nazionali, enti territoriali e soggetti attuatori, sia possibile trasformare la programmazione in risultati concreti, rispettando tempi e obiettivi”, conclude.