Prosegue il viaggio di “Gioielli sotto casa”, la trasmissione condotta da Piero Brazzale, in onda giovedì 22 gennaio alle ore 20:30 sull’emittente televisiva CR1 – canale 19.

La puntata segna la seconda settimana dedicata al comune di Lodrino (BS), nel cuore della Valle Trompia, un territorio ricco di storia, spiritualità e paesaggi sorprendenti.

Il racconto prende avvio da uno dei simboli più riconoscibili della valle: la Chiesa Parrocchiale di San Vigilio, dedicata al vescovo martire di Trento.

L’edificio, risalente al XVIII secolo, sorge sui resti di una chiesa più antica, a sua volta edificata per sostituire una cappella medievale. Collocata in posizione dominante su un poggio del versante settentrionale della valle, la chiesa rappresenta da secoli un vero punto di riferimento per l’intero territorio, grazie alla sua imponenza e all’affaccio diretto sulla vallata.

La facciata si distingue per il grande portale marmoreo centrale e per la finestra rettangolare sovrastante, mentre l’interno, a navata unica, è caratterizzato da una copertura a volte ellittiche e da ampie cappelle laterali che si sviluppano per tutta l’altezza della struttura. Accanto alla chiesa si trovano la sacrestia e il campanile, orientati secondo l’impianto della chiesa preesistente.

Di straordinario valore artistico sono gli affreschi settecenteschi del pittore veronese Giorgio Anselmi, che arricchiscono l’edificio con un importante patrimonio culturale e spirituale.

Nella seconda parte della puntata, Gioielli sotto casa accompagna gli spettatori alla scoperta del Santello di Santa Croce, un piccolo ma prezioso santuario locale, profondamente legato alla devozione degli abitanti di Lodrino. Raggiungibile attraverso una suggestiva escursione dalla Pineta di Lodrino, il santello regala una vista panoramica sulla valletta e sul Monte Palo, rappresentando un luogo di raccoglimento, tradizione e culto della Croce.

Il viaggio si conclude in uno degli angoli naturalistici più affascinanti della zona: il Parco del Lembrio. A circa trenta chilometri da Brescia, lungo la strada che conduce a Lodrino, la Valle Trompia cambia volto e sorprende il visitatore con un paesaggio inaspettato. La valle del Lembrio è oggi una rinomata località turistica, apprezzata per la sua natura incontaminata: un parco a misura di famiglia, dove si alternano scorci montani, ampie distese verdi e piscine naturali di acqua cristallina che si formano tra le rocce lungo il corso del torrente.

Una puntata che intreccia storia, fede e natura, raccontando Lodrino come uno dei veri “gioielli sotto casa” della Valle Trompia. Un appuntamento da non perdere per scoprire e riscoprire le bellezze del nostro territorio.

Veronica Padiglione

