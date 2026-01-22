Ultime News

22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
22 Gen 2026 Don Quichotte chiude
la stagione d'opera del Ponchielli
22 Gen 2026 Cna, ultimi giorni per
il Premio Cambiamenti 2026
22 Gen 2026 Spaccio con ordini via whatsapp:
un arresto e un obbligo di firma
Nazionali

Groenlandia, Danimarca a Trump: “Pronti a dialogo ma nel rispetto integrità territoriale”

(Adnkronos) – La Danimarca desidera proseguire “un dialogo costruttivo con i propri alleati” riguardo alla Groenlandia e alla sicurezza nell’Artico, ma nel rispetto della propria “integrità territoriale”. Lo ha dichiarato la premier Mette Frederiksen. “Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità”, si legge in un comunicato.  

La questione della sovranità della Groenlandia non è stata affrontata, ma è stata confermata dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un progetto di accordo con il segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha anche assicurato che il tema non è stato affrontato durante le discussioni con il leader Usa.  

Il primo ministro danese ha sottolineato di aver “coordinato i propri sforzi” con il governo groenlandese durante tutto il processo di discussione. “Abbiamo mantenuto uno stretto dialogo con la Nato e ho parlato regolarmente con il segretario generale Mark Rutte, in particolare prima e dopo l’incontro con il presidente Trump a Davos”, ha spiegato. “Il Regno di Danimarca desidera continuare un dialogo costruttivo con i suoi alleati sui modi per rafforzare la sicurezza nell’Artico, compreso il Golden Dome statunitense, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale”. 

