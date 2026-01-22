Ultime News

23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
Groenlandia, in corso a Bruxelles il summit del Consiglio Ue

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo informale e straordinario sulle relazioni con gli Usa è in corso a Bruxelles. All’inizio dei lavori il presidente Antonio Costa ha trasmesso, per conto di tutti i leader, un messaggio di condoglianze al premier spagnolo Pedro Sanchez, per le vittime degli incidenti ferroviari avvenuti nei giorni scorsi in Spagna. I capi di Stato e di governo hanno osservato un minuto di silenzio all’avvio dei lavori. 

