22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"

Il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma – MUST, con il suo direttore scientifico, Davide Persico di San Daniele Po, sarà protagonista, venerdì 23 gennaio, a partire dalle 16.20, della puntata di “Geo”, la storica e seguitissima trasmissione di Rai 3 condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi e dedicata ai grandi temi della natura e dell’ambiente.

Ospite della trasmissione, in collegamento da Parma, sarà proprio il Direttore scientifico del MUST Davide Persico, professore di Paleontologia e paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, che guiderà il pubblico di Rai 3 in un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta delle innumerevoli meraviglie del museo.

Persico è stato anche fondatore e fautore del Museo Paleoantropologico del Po, di San Daniele Po, straordinaria realtà culturale, di assoluta e primaria rilevanza nell’ambito anche della promozione turistica e culturale delle terre del Medio Po. Una realtà che merita di essere sempre di più sostenuta, valorizzata, conosciuta ed inserita in tutti i percorsi legati al turismo fluviale.

Inaugurato a fine ottobre 2025, il MUST diretto da Persico è nato dalla riqualificazione del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo e in Italia non ha precedenti, poiché l’intero corpus è stato ampliato e riallestito in un grande racconto naturalistico che, seguendo una linea del tempo, ne rivela cronologicamente lo sviluppo scientifico, tecnologico, storico ed estetico attraverso le vite e le collezioni dei protagonisti.

È un museo nuovo, che intreccia storiografia e mondo naturale secondo un approccio moderno, immersivo, sensoriale e inclusivo, e anche un nuovo spazio fecondo di ricerca scientifica, antropologica e di vario genere.

Paolo Panni

© Riproduzione riservata
