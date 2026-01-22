Ultime News

Appuntamento settimanale con “Le Storie”, trasmissione curata da Simone Bacchetta: questa sera, alle 21, saremo a Torre de’ Picenardi, ospiti di Fabio Galetti, artista e tatuatore.
Pennello, aerografo, compressore e tubetti a colori ma anche inchiostro, penne, e aghi. Fabio unisce manualità, creatività e versatilità nei suoi lavori. La natura gli ha dato un talento, ma la dedizione e le tante ore di pratica sono state fondamentali per portarlo a migliorare sempre di più, fino ad arrivare a decorare i caschi dei campioni di Formula Uno e Superbike.

“La mia passione per il disegno – racconta Galetti – è nata da piccolo: fin da ragazzino avevo questo input per il disegno e continuavo a ricopiare qualsiasi immagine dalle riviste. È una passione che ho coltivato e che mi ha rapito sempre più, fino a stare sveglio di notte per disegnare con la mia matita. Ho poi iniziato con i ritratti ad amici e parenti, con il costante obiettivo di migliorarmi, senza sapere che sarebbe potuto diventare il mio lavoro”.

Talento, passione e tenacia: sono questi gli ingredienti della storia di Fabio Galetti, che racconteremo questa sera, dalle 21, su CR1.

