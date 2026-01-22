Ultime News

21 Gen 2026 Quarta vittoria per la Juvi
battuta anche Pistoia 81 a 68
21 Gen 2026 "Lo giuro": alla Biblioteca Statale
il Calendario dell'Esercito 2026
21 Gen 2026 Caso Aprica in Vigilanza, Pasquali:
"Verso gara da 100 milioni"
21 Gen 2026 Zanacchi: “La Maratonina
è un patrimonio della città”
21 Gen 2026 Anziana morta in pronto soccorso
Assolti medico e infermiera
Nazionali

Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per lutto

(Adnkronos) – Assenza pesante nell’angolo di Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego nel derby azzurro del secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore. Simone Tartarini non è infatti alla Margaret Court Arena a causa di un lutto subito nella giornata di ieri. 

Tartarini è infatti tornato in Italia a causa della morte della madre, e per questo non è presente allo stadio per seguire la sfida tra Musetti e Sonego. Svelato quindi il mistero dell’assenza dello storico coach del numero cinque del mondo, che segue Musetti fin da giovanissimo e lo ha portato in top 5 grazie alla finale raggiunta nel torneo di Hong Kong con cui ha aperto la nuova stagione, poi persa contro Bublik. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...