Nazionali

Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta venerdì 23 gennaio la statunitense Iva Jovic – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Paolini ha già battuto Sasnovich all’esordio e Frech nel secondo turno, mentre Jovic ha eliminato Volynets e Hon. 

  

La sfida tra Paolini e Jovic è in programma venerdì 23 gennaio alle 7 ora italiana. Le due tenniste si sono incrociate in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurra che conduce quindi il parziale 2-0. L’ultimo incrocio risale al secondo turno degli ultimi Us Open, quando Paolini si impose in due set. 

 

Paolini-Jovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

