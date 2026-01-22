Policlinico Tor Vergata diventa azienda ospedaliera universitaria integrata a Ssn

(Adnkronos) – E’ ufficiale: il Policlinico Tor Vergata è azienda ospedaliera universitaria integrata con il Ssn in Italia. Ne dà notizia la Gazzetta Ufficiale che riporta la comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della “costituzione, nella Regione Lazio, dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale ‘Policlinico Tor Vergata’, in Roma”, con Dpcm del 23 dicembre 2025.

“Con orgoglio – afferma il rettore dell’università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron – registriamo lo splendido risultato per il nostro policlinico universitario, realtà d’eccellenza nel territorio per la cura, per la ricerca, per la formazione, costituito in azienda ospedaliera universitaria integrata con il Servizio sanitario nazionale, per la prima volta con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il percorso che ci ha portati ad essere azienda ospedaliera universitaria di ‘tipo A’ è durato diversi anni. Uno sforzo importante per rispettare tutti i parametri necessari, un lavoro congiunto e complesso e un risultato eccellente raggiunto grazie all’impegno e la professionalità delle colleghe e dei colleghi che vi si sono dedicati”.

Il riferimento al ‘tipo A’ che caratterizza l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata – chiarisce l’ateneo in una nota – prevede una governance condivisa tra università e Regione, una integrazione strutturale che, di fatto, valorizza le competenze di entrambe le istituzioni. Il Policlinico Tor Vergata è quindi definito come struttura ospedaliera universitaria integrata, con finalità di eccellenza assistenziale e di ricerca, grazie a una collaborazione importante fra Ssn e università. Alla luce della piena integrazione funzionale, organizzativa e gestionale, l’Aou Ptv presenterà presto un assetto unitario volto allo svolgimento congiunto delle attività di assistenza, didattica e ricerca, garantendo uniformità nelle scelte strategiche, nella gestione delle risorse e nella responsabilità organizzativa. La normativa richiamata nel decreto disciplina i rapporti fra Ssn e università e definisce gli organi della nuova azienda ospedaliera universitaria: è prevista la figura del direttore generale; il collegio sindacale; l’organo di indirizzo; il collegio di direzione.

Il Policlinico Tor Vergata rappresenta uno dei principali poli ospedaliero-universitari del Lazio, prosegue la nota. L’integrazione tra alta specializzazione, formazione e ricerca, unita all’attuazione del Dm 77/2022, consolida il ruolo del Ptv quale punto di riferimento per la sanità pubblica e la rete territoriale regionale e integra le funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in stretta connessione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Roma Tor Vergata. E’ un presidio di alta specializzazione e si pone come riferimento per la Regione Lazio in numerosi ambiti clinico-assistenziali e scientifici. Il Ptv opera in un contesto territoriale di ampia dimensione e complessità, con un bacino di circa 850mila residenti diretti e oltre 1,5 milioni di abitanti serviti per funzioni di alta specialità. Ha una capacità di 583 posti letto ed è organizzato in 6 dipartimenti (Benessere della salute mentale e neurologica, dentale e organi sensoriali; Emergenza e accettazione; Oncoematologia; Processi assistenziali integrati; Scienze chirurgiche; Scienze mediche); 39 unità operative complesse, con oltre 2mila persone al lavoro.

Nel 2024 – si legge – il Ptv ha garantito oltre 2 milioni e 400mila attività ambulatoriali tra visite, prestazioni laboratoriali e diagnostica per immagini; in degenza ordinaria sono stati superati i 17.600 ricoveri per oltre 155mila giorni di degenza. Per quanto riguarda il pronto soccorso generale e odontoiatrico, ci sono stati circa 46mila accessi. Il Policlinico Tor Vergata è Dea di II livello ed è hub ad alta specializzazione, presente nella rete per il trattamento dell’ictus con dotazione di un Utn di secondo livello, la rete di emergenza cardiologica e cardiochirurgica con Utic ed emodinamica, la rete di medicina trasfusionale, la terapia del dolore. il trattamento delle malattie infettive di secondo livello. Inoltre, è centro di riferimento per il trattamento del trauma grave con Cts regionale, per la rete oncologica all’avanguardia con Breast Unit, Colorectal Unit e polmone, e per le malattie rare.

Il Policlinico Tor Vergata è uno dei principali poli di alta specializzazione della Regione Lazio (riconoscimento Agenas 2023 tra le migliori Ao universitarie del Lazio). I dati del Programma regionale di valutazione degli Esiti 2025 confermano l’elevato livello di qualità clinico-assistenziale del Policlinico Tor Vergata in numerose aree operative tra cui area cardiocircolatoria, area respiratoria, area osteomuscolare, area chirurgica generale e oncologica, area nefrologica.