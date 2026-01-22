Ultime News

22 Gen 2026 Il Ponchielli a guida Nocerino
presentato al Lions Cremona Europea
22 Gen 2026 Forza Italia torna su Aprica:
"Contratto non più valido dal 2018"
22 Gen 2026 Cremo, oggi Gigi Simoni
avrebbe compiuto 87 anni
22 Gen 2026 Data Center, Piloni: "Regole
chiare per lo sviluppo"
22 Gen 2026 Comuni ricicloni: a Cremona
la differenziata all'80.3%
Nazionali

Professioni, Savoca (Ey): “Al revisore viene chiesta maggiore competenza”

(Adnkronos) – “Il ruolo di revisore sta cambiando. L’evoluzione tecnologica ha fatto sì che all’interno dei team debbano oggi integrarsi molte più competenze rispetto al passato. La trasformazione digitale impatta sulle attività dei nostri clienti e, dall’altro lato, l’attività di revisione utilizza delle tecnologie che fanno sempre più leva sui dati e sull’analisi di essi. Le competenze oggi richieste al revisore sono quindi sia quelle tradizionali – di tipo economico, giuridico e contabile – sia quelle incentrate sull’analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati”. Queste skills sono “anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo”. A dirlo è Giuseppe Savoca, Coo Ey Italia, all’evento ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano da Assirevi – Associazione italiana delle società di revisione legale. 

