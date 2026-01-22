Ultime News

Nazionali

Spagna, treno contro gru: nuovo incidente ferroviario

(Adnkronos) – Nuovo incidente ferroviario in Spagna, dove un treno passeggeri della Feve si è andato a schiantare contro un gru ad Alumbres, nei pressi di Cartagena, nella regione di Murcia. Nello scontro diverse persone sono rimaste feriti in modo leggero.  

Quello di oggi è il terzo incidente ferroviario in Spagna in pochi giorni. Martedì 20 gennaio un macchinista è morto e almeno una trentina di persone sono rimaste ferite in Catalogna, dopo il crollo di un muro di contenimento su un treno locale della linea R4 tra Gelida e Sant Sadurní vicino a Barcellona. Il tutto ad appena due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in cui sono morte 42 persone.  

Sempre martedì un treno in servizio sulla linea R1 tra le stazioni di Blanes e Maçanet è deragliato, senza tuttavia riportare feriti. Quest’altro incidente è stato causato dalla caduta di massi sui binari a causa della tempesta che ha colpito Girona. Anche su quella linea il servizio è stato sospeso. 

