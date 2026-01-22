Tamponano un camion fermo in A22, coppia muore tra le fiamme del loro furgone

(Adnkronos) –

Un uomo e una donna sono morti avvolti tra le fiamme del loro furgone dopo aver tamponato un camion fermo in una piazzola di sosta autostradale.

L’incidente è accaduto poco prima delle 4 del mattino di oggi, al chilometro 188 in direzione sud dell’A22 del Brennero, nel comune di Brentino Belluno (Verona). Sul posto sono intervenute numerose squadre del Vigili del fuoco arrivate da Verona e Trento che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone.

L’autista del camion è rimasto illeso. L’autostrada è stata completamente chiusa al traffico per quasi due ore per consentire le operazioni di soccorso, ed è stata solo parzialmente ripristinata. L’intervento è tuttora in corso.