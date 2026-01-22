Ultime News

22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
22 Gen 2026 Don Quichotte chiude
la stagione d'opera del Ponchielli
22 Gen 2026 Cna, ultimi giorni per
il Premio Cambiamenti 2026
22 Gen 2026 Spaccio con ordini via whatsapp:
un arresto e un obbligo di firma
Nazionali

Taranto, cadavere trovato su strada provinciale: forse investito da auto pirata

(Adnkronos) –
Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato, nella serata di ieri, lungo la strada provinciale tra Crispiano e Statte, in provincia di Taranto.  

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un cittadino di origine straniera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più probabile, al momento, è che l’uomo sia stato investito da un’automobile che poi non si è fermata per chiamare i soccorsi. Sarà l’autopsia a fare maggiore chiarezza.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...