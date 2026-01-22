Taylor Swift entra nella ‘Songwriters Hall of Fame’ e fa la storia: è l’artista più giovane

(Adnkronos) –

Taylor Swift è entrata nella storia diventando la più giovane artista donna mai ammessa nella Songwriters Hall of Fame. Il riconoscimento arriva al termine di alcuni anni straordinari per la popstar statunitense 36enne, che lo scorso ottobre ha infranto il proprio record di vendite con l’ultimo album ‘The Life of a Showgirl’.

Swift fa parte della classe 2026, composta da nove autori, che include anche la cantautrice canadese statunitense Alanis Morissette e Walter Afanasieff, celebre per le sue collaborazioni con Mariah Carey. La cantante sarà accolta nel prestigioso club nel corso di una cerimonia privata che si terrà a New York entro la fine dell’anno. Taylor Swift è una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi: ha raggiunto la fama con 12 album in studio e quattro riedizioni ‘Taylor’s Version’. Lo scorso anno ha annunciato di aver riacquistato i diritti dei suoi primi sei album, ponendo fine a una lunga e molto mediatizzata battaglia sulla proprietà della sua musica. Nel corso della carriera è stata insignita di numerosi premi, tra cui il primato di prima artista a vincere per quattro volte il Grammy come album dell’anno.

Fondata nel 1969, la Songwriters Hall of Fame rende omaggio a coloro ‘il cui lavoro rappresenta un ampio spettro delle canzoni più amate del repertorio della musica popolare mondiale’. Ogni anno viene selezionato un numero ristretto di artisti: in oltre cinquant’anni, meno di 500 persone sono state ammesse.

Annunciando i nuovi membri, il presidente e frontman degli Chic, Nile Rodgers, ha sottolineato come la classe di quest’anno “non solo metta in luce canzoni iconiche, ma celebri anche l’unità tra generi diversi”. “Questi autori hanno inciso profondamente nella vita di miliardi di ascoltatori in tutto il mondo ed è un privilegio onorare il loro contributo”, ha aggiunto Rodgers. Tra gli altri ingressi del 2026 figurano Christopher ‘Tricky’ Stewart, autore di successi come “Single Ladies” e “Break My Soul” di Beyoncé, e Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss. Entrano nella Hall of Fame anche Kenny Loggins, autore di “Footloose”, e Terry Britten e Graham Lyle, che firmarono “What’s Love Got to Do with It” di Tina Turner. (di Paolo Martini)