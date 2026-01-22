Ultime News

22 Gen 2026 Un aiuto per accedere ai servizi
sanitari: apre sportello alle Acli
22 Gen 2026 Frontale a Busseto, coinvolta
una giovane di San Daniele Po
22 Gen 2026 Maltempo in Pianura nel week end:
in arrivo la neve su Cremona
22 Gen 2026 Legambiente premia Cremona
come "Comune Turistico Riciclone"
22 Gen 2026 Portesani: "Rifiuti, ora serve
ripristinare la legittimità"
Nazionali

Udine, 80enne uccide la moglie e si suicida: a trovare i corpi una conoscente della coppia

(Adnkronos) – Prima ha ucciso la moglie in camera da letto, presumibilmente con un oggetto contundente. Poi, una volta all’ingresso, ha rivolto un coltello contro sé stesso togliendosi la vita. I fatti questa mattina a Latisana, in provincia di Udine. A scoprire i corpi senza vita dei due coniugi friulani, 80 anni lui, 78 lei, è stata una conoscente. 

La donna, entrata nell’abitazione al civico 51 di via Casette per salutare la coppia, si è trovata di fronte alla drammatica scena e ha avvertito i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Udine impegnati nelle indagini. Da accertare il movente del gesto dell’uomo: i due, genitori di tre figli, non avrebbero avuto cause di separazione in atto.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...