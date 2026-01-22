UniCamillus-Fondazione Giglio, in crescita iscritti a Medicina a Cefalù

(Adnkronos) – E’ entrato a pieno regime il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia istituito a Cefalù grazie al partenariato tra l’università UniCamillus e la Fondazione Giglio. Settantuno matricole, che si uniscono ai 55 studenti del primo anno, hanno fatto registrare un incremento di iscritti che “testimoniano come l’università si stia radicando nel territorio siciliano a conferma dell’atteso impatto socio-economico previsto nel progetto”, affermano il presidente del Cda del Giglio, Victor Mario di Maria, e il rettore di UniCamillus Gianni Profita, che è anche vice presidente del Giglio.

Il polo didattico di Cefalù – informa l’ateneo in una nota – registra già il coinvolgimento di 41 docenti nelle varie discipline, la presenza di 3 amministrativi per la gestione dell’attività organizzativa, e il coinvolgimento di professionisti del Giglio e di UniCamillus in 2 progetti di ricerca che hanno dato vita a un consorzio per una call di Horizon e a un partenariato per un avviso di Regione Siciliana con 2 imprese (Promed22 e Gesan), Cnr e UniMessina. Nel primo anno accademico sono state assegnate 13 borse di studio, per un importo complessivo di 60mila euro, a studenti residenti meritevoli, “finalizzate anche a incentivare la permanenza” in regione. “Registriamo i primi importanti effetti positivi – sottolinea Di Maria – che confermano la validità di una visione che porterà il Giglio di Cefalù a essere non solo un polo di eccellenza nella cura, ma anche nella formazione e nella ricerca”.

“Questo traguardo – aggiungono Di Maria e Profita – non sarebbe stato possibile senza la ferma volontà politica e il sostegno strategico del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha fortemente promosso tale processo nel nostro territorio per elevare gli standard della sanità siciliana. Si stanno creando condizioni concrete – concludono – per trattenere i nostri giovani talenti e generare un indotto economico vitale per le Madonie”. L’UniCamillus ha sede all’interno dell’ospedale di Cefalù, dove è stata realizzata un’area per la didattica e laboratori di studio e ricerca.