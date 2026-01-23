Ultime News

23 Gen 2026 Al Torriani incontro di orientamento con l'Arma dei Carabinieri
23 Gen 2026 Ospedale dei Bambini Buzzi, lavori per la terapia intensiva pediatrica
23 Gen 2026 Da Cremona il grido d'allarme
dei veterinari contro l'hate speech
23 Gen 2026 Nel 2025 cala il valore delle multe
200mila euro in meno del 2024
23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
Nazionali

Australian Open, in campo Sinner, Musetti e Darderi: il programma completo

(Adnkronos) –
Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il ceco Tomas Machac e Darderi con il russo Karen Khachanov nel terzo turno dello Slam di Melbourne. 

Oltre ai tennisti azzurri toccherà anche a Novak Djokovic contro Van de Zandschulp e Ben Shelton contro Valentin Vacherot, mentre Taylor Fritz se la vedrà con Stan Wawrinka. Nel tabellone femminile protagoniste Amanda Anisimova e Iga Swiatek. 

 

ROD LAVER ARENA – dalle 00:30 ora italiana
 

Karolina Pliskova (CZE) – [9] Madison Keys (USA) 

non prima delle 2:00 

Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA) 

non prima delle 9:00 

Botic van de Zandschulp (NED) – [4] Novak Djokovic (SRB) 

[16] Naomi Osaka (JPN) – [Q] Maddison Inglis (AUS) 

MARGARET COURT ARENA – dalle 00:30
 

[6] Jessica Pegula (USA) – Oksana Selekhmeteva (RUS) 

non prima delle 2:00 

Peyton Stearns (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA) 

non prima delle 4:30 

[8] Ben Shelton (USA) – [30] Valentin Vacherot (MON) 

non prima delle 9:00 

[31] Anna Kalinskaya (RUS) – [2] Iga Swiatek (POL) 

Marin Cilic (CRO) – [12] Casper Ruud (NOR) 

JOHN CAIN ARENA – dalle 00:30
 

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE) 

non prima delle 2:00 

[21] Elise Mertens (BEL) – [Q] Nikola Bartunkova (CZE) 

non prima delle 7:00 

[WC] Stan Wawrinka (SUI) – [9] Taylor Fritz (USA) 

[5] Elena Rybakina (KAZ) – Tereza Valentova (CZE) 

KIA ARENA – dalle 00:30
 

[15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA) 

non prima delle 2:00 

[13] Linda Noskova (CZE) – Xinyu Wang (CHN) 

match ancora da assegnare 

[16] Jakub Mensik (CZE) – Ethan Quinn (USA) 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...