"Concerto della Memoria"
il 27 gennaio in biblioteca
In occasione del Giorno della Memoria, un pomeriggio musicale nella Biblioteca di Cremona per onorare le vittime dell'Olocausto, esibendo grandi compositori.
Martedì 27 gennaio (ore 16), in occasione del Giorno della memoria, nella Sala Conferenze Virginia Carini Dainotti della Biblioteca Statale di Cremona si terrà il Concerto della memoria, organizzato dalla Biblioteca stessa, in collaborazione con il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona. Un pomeriggio musicale per non dimenticare le vittime dell’Olocausto.
Gli allievi del Conservatorio eseguiranno brani contenenti differenti stili musicali e appartenenti a differenti epoche: Rachmaninov, Domenico, Mendelssohn, Elgar, Kurtag/Bach, Schmitt, Bartok, Bloch, Verdi per citarne alcuni.
Un’altra iniziativa della Biblioteca Statale di Cremona riguarda la Sala Ragazzi: con momenti di riflessione rivolti alle classi della scuola secondaria di I grado si parlerà dei Salvati, il ritorno dei sopravvissuti alla Shoah attraverso la lettura di alcune pagine tratte da La tregua, Fino a quando la mia stella brillerà, Casa libera tutti.