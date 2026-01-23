Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Crans-Montana, Jacques Moretti paga 215mila euro di cauzione e lascia carcere

(Adnkronos) – Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv citando una propria fonte vicina alle indagini. Il titolare del bar Le Constellation, dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone, ha pagato una cauzione di 200mila franchi, pari a 215mila euro, per uscire dal carcere di Sion dove era detenuto dal 9 gennaio, come fa sapere il tribunale cantonale del Vallese in un comunicato. 

Si prevede che Moretti lascerà il carcere di Sion, dove è detenuto dal 9 gennaio, nelle prossime ore. L’imprenditore sarà tuttavia soggetto a “misure alternative”, ovvero vincoli concepiti per impedirgli di fuggire. Tra questi il divieto di lasciare la Svizzera e di presentarsi quotidianamente presso la stazione di polizia, spiega France Info. 

Settanta, dei 116 feriti nell’incendio di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, restano ancora ricoverati in ospedale in Svizzera e all’estero. Lo riferiscono le autorità federali e gli ospedali svizzeri. In particolare, 26 sono i feriti ricoverati negli ospedali svizzeri: 12 a Zurigo, 10 a Losanna, due nel Vallese e due a Ginevra. L’Ufficio federale della protezione civile ha detto all’Afp che altre 44 persone restano ricoverate in strutture specializzate in Germania, Belgio, Francia e Italia. 

Oggi due ragazzi italiani feriti nell’incendio di Capodanno, ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, sono stati dimessi. Dei due ragazzi che oggi tornano a casa, ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, “uno è arrivato proprio il 1° di gennaio, nel pomeriggio; è stato il primo dei ragazzi trasferito dall’ospedale di Sion con il nostro elicottero” a Niguarda. “L’altro ragazzo invece lo siamo andati a prendere all’ospedale di Losanna ed è arrivato qui il 2 di gennaio”. 

