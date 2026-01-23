Crans-Montana, Jacques Moretti paga 215mila euro di cauzione e lascia carcere

(Adnkronos) – Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv citando una propria fonte vicina alle indagini. Il titolare del bar Le Constellation, dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone, ha pagato una cauzione di 200mila franchi, pari a 215mila euro, per uscire dal carcere di Sion dove era detenuto dal 9 gennaio, come fa sapere il tribunale cantonale del Vallese in un comunicato.

Si prevede che Moretti lascerà il carcere di Sion, dove è detenuto dal 9 gennaio, nelle prossime ore. L’imprenditore sarà tuttavia soggetto a “misure alternative”, ovvero vincoli concepiti per impedirgli di fuggire. Tra questi il divieto di lasciare la Svizzera e di presentarsi quotidianamente presso la stazione di polizia, spiega France Info.

Settanta, dei 116 feriti nell’incendio di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, restano ancora ricoverati in ospedale in Svizzera e all’estero. Lo riferiscono le autorità federali e gli ospedali svizzeri. In particolare, 26 sono i feriti ricoverati negli ospedali svizzeri: 12 a Zurigo, 10 a Losanna, due nel Vallese e due a Ginevra. L’Ufficio federale della protezione civile ha detto all’Afp che altre 44 persone restano ricoverate in strutture specializzate in Germania, Belgio, Francia e Italia.

Oggi due ragazzi italiani feriti nell’incendio di Capodanno, ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, sono stati dimessi. Dei due ragazzi che oggi tornano a casa, ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, “uno è arrivato proprio il 1° di gennaio, nel pomeriggio; è stato il primo dei ragazzi trasferito dall’ospedale di Sion con il nostro elicottero” a Niguarda. “L’altro ragazzo invece lo siamo andati a prendere all’ospedale di Losanna ed è arrivato qui il 2 di gennaio”.