Darderi-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultime News

23 Gen 2026 Da Cremona il grido d'allarme
dei veterinari contro l'hate speech
23 Gen 2026 Nel 2025 cala il valore delle multe
200mila euro in meno del 2024
23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
Nazionali

(Adnkronos) –
Luciano Darderi a caccia degli ottavi agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida il russo Karen Khachanov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno. Nelle due partite disputate fin qui Darderi è riuscito a eliminare Garin e Baez. 

 

La sfida tra Darderi e Khachanov è in programma sabato 24 gennaio a mezzanotte e mezza ora italiana. Quello di Melbourne sarà il primo precedente tra i due tennisti, che non si sono mai affrontati fin qui in carriera. 

 

Darderi-Khachanov sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

