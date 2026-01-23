Ultime News

23 Gen 2026 Al Torriani incontro di orientamento con l'Arma dei Carabinieri
23 Gen 2026 Ospedale dei Bambini Buzzi, lavori per la terapia intensiva pediatrica
23 Gen 2026 Da Cremona il grido d'allarme
dei veterinari contro l'hate speech
23 Gen 2026 Nel 2025 cala il valore delle multe
200mila euro in meno del 2024
23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos’è successo contro Jovic

Problemi per Paolini agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, venerdì 23 gennaio, contro la statunitense Iva Jovic, valida per il terzo turno dello Slam di Melbourne, la tennista azzurra è stata colpita da un malessere fisico nel corso del primo set, chiedendo l’intervento in campo dello staff medico del torneo. 

Paolini si è cominciata a toccare la zona dell’addome, lamentando un problema intestinale per quello che sembra un problema di digestione, lontano quindi dal malessere che aveva colpito nei giorni scorsi Cobolli prima e Darderi poi. All’azzurra è stata data una pasticca ed è tornata in campo, salvo poi correre in bagno al termine del primo set, perso nettamente 6-2. 

 

