Si è svolta oggi all’Iis Ghisleri la conferenza di apertura della mostra “Persecuzioni etniche ed esodi”, alla presenza del professor Andrea Fenocchio, che ha illustrato agli studenti il genocidio armeno, tema del quale è esperto.

La mostra nel suo complesso è stata presentata dalla referente del progetto, professoressa Rossella Aurilio. La mostra sarà visibile da martedì 27 a venerdì 30 gennaio, frutto di un lavoro realizzato da alcune classi con i loro docenti. Studenti e studentesse hanno svolto la ricerca iconografica delle fonti basandosi sui materiali storici.

I temi analizzati sono il genocidio armeno, la shoah, l’arrivo degli ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio in Italia e a Cremona; l‘italianizzazione forzata delle popolazioni dell’Alto Adriatico e il successivo esodo fiumano, istriano e giuliano; l’emigrazione ebraica verso la Palestina storica, la nakba, il 7 ottobre 2023, l’attacco alla striscia di Gaza e l’esodo interno della popolazione palestinese; le pulizie etniche e gli esodi durante le guerre dei Balcani.

© Riproduzione riservata