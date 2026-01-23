Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: “Fontana impedisca conferenza neofascisti”

(Adnkronos) – Si svolgerà nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, la presentazione e conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione. Venerdì 30 gennaio alle ore 11.30 il comitato Remigrazione e Riconquista, che domani manifesterà a Piacenza, dalla sala stampa del Parlamento illustrerà i punti principali della proposta e le modalità per sottoscriverla. Interverranno il presidente Luca Marsella, Salvatore Ferrara e Ivan Sogari in qualità di vicepresidenti e Jacopo Massetti.

“La scelta di presentare la proposta alla Camera – spiega il comitato Remigrazione e Riconquista – dopo aver organizzato decine di manifestazioni di piazza, è simbolica: vogliamo portare nei palazzi decisionali non solo una legge messa nero su bianco, ma la realtà delle nostre città, da cui la politica è purtroppo troppo distante. Il 30 gennaio è anche il giorno in cui ufficialmente partirà la raccolta firme on line, mentre da febbraio organizzeremo gazebo e iniziative in tutta Italia per dare ancora più forza a una proposta radicale ma perfettamente attuabile. Avremo 6 mesi di tempo per raggiungere 50.000 sottoscrittori e per far sì che la remigrazione arrivi e sia discussa in Parlamento”.

Questi i punti principali della pdl spiegati dal Comitato: “Rafforzare il controllo dei flussi, espellere con fermezza chi è irregolare o delinque, e confiscare i patrimoni di chi specula sul traffico di uomini. Introdurre un Patto di Remigrazione Volontaria, per favorire il ritorno anche degli stranieri regolari nei loro Paesi d’origine. Tagliare i fondi del business dell’accoglienza e indirizzarli a un grande Fondo per la Natalità Italiana, per ridare forza e speranza al nostro popolo. Fermare il ruolo delle Ong, che hanno trasformato il Mediterraneo in un corridoio di traffici e ricatti mentre festeggiano con lo champagne”.

Immediata la replica in una nota di Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico. “È inaccettabile che la Camera dei deputati ospiti una conferenza stampa sulla cosiddetta ‘remigrazione’, promossa da esponenti di CasaPound e da personaggi noti per iniziative svolte insieme a soggetti poi risultati appartenenti alla criminalità organizzata”, scrive Orfini.

“La Camera non può diventare una tribuna per chi propaganda ideologie fasciste, viola la Costituzione e si pone apertamente contro le istituzioni democratiche. Se confermata, questa iniziativa rappresenterebbe un fatto gravissimo. La conferenza risulterebbe organizzata da un deputato della Lega. Ci appelliamo al Presidente Fontana affinché impedisca questa vergognosa strumentalizzazione delle sedi istituzionali”, conclude Orfini.