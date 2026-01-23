Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Nazionali

Sanremo 2026, rumors su Tiziano Ferro superospite al Festival

(Adnkronos) –
Tiziano Ferro potrebbe tornare da superospite musicale al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Secondo quanto apprende l’Adnkronos è questa una delle ipotesi su cui è al lavoro Carlo Conti. Ferro, che ha pubblicato il nuovo album ‘Sono un grande’ il 24 ottobre scorso, tornerebbe al festival dopo 6 anni dall’edizione del 2020, dove fu ospite fisso della prima edizione guidata da Amadeus. Sempre nel toto-superospiti circolano poi da settimane anche i nomi di Eros Ramazzotti, che quest’anno festeggia i 40 anni dalla vittoria del festival nella categoria Big con ‘Adesso tu’, e dei Pooh, che quest’anno raggiungono i 60 anni di carriera.  

Il conduttore e direttore artistico, che lunedì farà ascoltare in anteprima alla stampa i 30 brani in gara, è al lavoro sulla costruzione dello show e il completamento del cast. A quanto apprende l’Adnkronos, Conti e la coconduttrice Laura Pausini, avranno al fianco ogni sera un altro compagno di viaggio. Personaggi che appartengono ad ambiti diversi: musica, comicità, sport, televisione.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...