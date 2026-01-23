Nazionali
Serie A, oggi Inter-Pisa – Diretta
(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l’Arsenal, mentre i toscani di Gilardino hanno pareggiato nell’ultimo turno contro l’Atalanta.
Nel prossimo turno di campionato, l’Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Sassuolo.
Fonte www.adnkronos.com
