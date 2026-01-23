Ultime News

23 Gen 2026 Da Cremona il grido d'allarme
dei veterinari contro l'hate speech
23 Gen 2026 Nel 2025 cala il valore delle multe
200mila euro in meno del 2024
23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
Nazionali

Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l’Arsenal, mentre i toscani hanno pareggiato nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Inter-Pisa, in campo stasera alle 20:45:  

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.  

Pisa (3-4-2-1) Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino. 

Inter-Pisa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...