Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l’Arsenal, mentre i toscani hanno pareggiato nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Pisa (3-4-2-1) Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

Inter-Pisa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.