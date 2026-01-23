Ultime News

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026

(Adnkronos) –
Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e in diretta sul canale 550. Lo annuncia San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, che commenta: “Desidero, innanzitutto, ringraziare Mediaset per la disponibilità e la deroga concessa. Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata. Un grande impegno produttivo, anche in collaborazione con il socio Rai. A breve annunceremo la squadra tecnico organizzativa e l’intero cast delle tre serate in diretta (2 semifinali e la finalissima) in eurovisione su RTV”. “Ci divertiremo – assicura Simona Ventura – Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento”.  

Ventura – si legge in una nota – è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana. Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico. Con il suo carisma e la presenza scenica, saprà di certo infondere all’evento di punta della programmazione primaverile dell’emittente di Stato di San Marino, un’impronta forte, dinamica e di grande spettacolo televisivo.  

Non è la prima volta che Ventura si confronta con un grande palco musicale: ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2004 e ha legato il suo nome a programmi musicali e talent show. In un format come il San Marino Song Contest – che seleziona il vincitore chiamato a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna – il suo stile versatile darà alla finale un respiro più ampio e coinvolgente allo show.  

