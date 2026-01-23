Un 72enne cremonese è a processo per omissione di soccorso e fuga in seguito ad un incidente stradale accaduto l’11 ottobre del 2022 in via Brescia a Cremona. Ma alla guida ci sarebbe stato suo figlio. Poco dopo le 19 di quella sera, una quarantenne, a bordo di una Opel, stava percorrendo il sottopasso quando si era fermata per far attraversare due pedoni. In quel momento era stata tamponata due volte dall’auto che la seguiva, una Seat rossa. La donna della Opel aveva visto il conducente spostarsi, pensando che si fermasse. E invece aveva tirato dritto. E per giunta, passandole davanti, aveva inveito contro di lei.

Uno dei testimoni dell’incidente aveva riconosciuto l’autista come una persona che conosceva di vista e che abitava nei pressi. Grazie alle sue indicazioni, gli agenti della polizia locale erano riusciti a trovare la macchina, con chiari segni dell’incidente, parcheggiata poco lontano dalla zona segnalata.

Trovato a casa e sentito nel corso delle indagini del personale dell’infortunistica, l’imputato aveva dichiarato di essere stato al volante della Seat, che tra l’altro non aveva copertura assicurativa, e di aver avuto come passeggero il figlio, che a sua volta aveva contattato la polizia locale attraverso il suo legale. La conducente tamponata, invece, si è detta certissima che al volante dell’altra auto ci fosse una persona sola, e che era molto più giovane dell’imputato. La sua versione è stata confermata dai testimoni.

Nel processo, sotto accusa per il reato di fuga e omissione di soccorso c’è il 72enne, assistito dall’avvocato Anna Maria Petralito. La quarantenne tamponata si è invece costituita parte civile attraverso l’avvocato Fabio Galli. “L’ho fatto per una questione di principio“. Si torna in aula il 6 marzo.

