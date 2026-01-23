Ultime News

23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
23 Gen 2026 I grandi dello sport cremonese: da Zanéen de la Bàla ad oggi
23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
Nazionali

Taranto, malore per strada mentre è con la mamma: muore bimba di 5 anni

(Adnkronos) – Una bimba di 5 anni è morta oggi a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo aver avvertito un malore per strada. La piccola stava passeggiando con la madre quando si è accasciata. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici del 118, compreso il direttore del servizio Mario Balzanelli, giunti sul posto per i soccorsi. Da circa tre giorni la piccola aveva avvertito sintomi di cefalea.  

