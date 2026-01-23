Ultime News

23 Gen 2026 Al Torriani incontro di orientamento con l'Arma dei Carabinieri
23 Gen 2026 Ospedale dei Bambini Buzzi, lavori per la terapia intensiva pediatrica
23 Gen 2026 Da Cremona il grido d'allarme
dei veterinari contro l'hate speech
23 Gen 2026 Nel 2025 cala il valore delle multe
200mila euro in meno del 2024
23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
Nazionali

Trump e il livido sulla mano: “Ho sbattuto, sto benissimo”

(Adnkronos) –
“Sto benissimo”. Donald Trump risponde così alle domande sulle sue condizioni di salute. Il presidente degli Stati Uniti, sul volo che lo riporta a Washington dopo la partecipazione al World Economic Forum di Davos, si intrattiene per circa mezz’ora con i giornalisti e in extremis viene interrogato sull’evidente livido apparso sulla mano sinistra. Le immagini della lesione sono diventate un argomento di discussione anche a Davos. “Sto benissimo”, esordisce Trump. “Ho sbattuto contro un tavolo, ho messo una pomata. Ma non prendete l’aspirina se non volete qualche livido”, dice il presidente che, come noto, assume il farmaco in dose massiccia per evitare problemi al cuore. 

“Direi di prendere l’aspirina se tenete al vostro cuore, ma non prendetela se non volete avere qualche livido – ribadisce Trump – Io prendo l’aspirina a dose elevata. E quando si prende l’aspirina a dose elevata, dicono che si formano dei lividi”. “I medici mi hanno detto: ‘Non c’è bisogno che la prenda, signore. Lei è in ottima salute’. Io ho risposto: ‘Non voglio correre rischi’. Questo è uno degli effetti collaterali dell’assunzione d’aspirina”, spiega. 

