Ultime News

23 Gen 2026 Vendeva merce contraffatta: in
aula gli esperti dei marchi di lusso
23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
23 Gen 2026 I grandi dello sport cremonese: da Zanéen de la Bàla ad oggi
23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa
con l'intelligenza artificiale
Nazionali

Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro sfida Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Sinner, nei due turni precedenti, ha battuto il francese Hugo Gaston all’esordio, ritiratosi per un problema fisico nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e si è ripetuto con Duckworth nella seconda sfida, battendo l’australiano ‘padrone di casa’ in tre set. 

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Karen Khachanov. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...