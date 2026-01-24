Ultime News

24 Gen 2026 Il Maristella chiede soluzioni su illuminazione e manutenzioni
24 Gen 2026 Chiesa SS. Trinità: dal restauro
storia, scoperte e nuovi splendori
23 Gen 2026 Vendeva merce contraffatta: in
aula gli esperti dei marchi di lusso
23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
Nazionali

C’è Posta per Te, stasera 24 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 24 gennaio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. 

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine.  

Questa settimana in studio per due sorprese speciali: la cantante e neomamma Alessandra Amoroso e tre protagonisti della serie di Canale5 ‘La forza di una donna’, Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...