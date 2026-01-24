Ultime News

24 Gen 2026 Guidesi a Cremona: "Cremona colga le opportunità"
24 Gen 2026 Nel nuovo libro di Fiorentini il mondo di Verdi e il teatro Concordia
24 Gen 2026 Scuola Manzoni, quel muro transennato da quasi 20 anni
24 Gen 2026 Nuovo scuolabus a Bonemerse
grazie al Gruppo Ferraroni
24 Gen 2026 La bellezza come cura per le patologie oncologiche
Nazionali

Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico

(Adnkronos) – “Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui” in Nuova Zelanda. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Facebook dal college. 

Sharon Maccanico, 15 anni, era originaria di Picarelli, comune in provincia di Avellino: viveva ad Auckland. L’adolescente era un’appassionata di hip-hop. 

Le frane, che si sono verificate giovedì 22 gennaio, sono state innescate dalle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in tutta l’Isola del Nord. Le riprese dal campeggio sul monte Maunganui, un vulcano spento, mostrano un’enorme frana vicino alla base della cupola vulcanica, mentre i soccorritori e i cani setacciavano roulotte distrutte e tende appiattite.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...