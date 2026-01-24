Robbie Williams supera i Beatles, record di album numero uno in Gb

(Adnkronos) – Robbie Williams entra nella storia della musica britannica. Il cantante inglese ha raggiunto un traguardo straordinario nella classifica degli album del Regno Unito, superando i Beatles e diventando l’artista con il maggior numero di album al numero uno della hit-parade. Il nuovo album di Williams, “Britpop”, uscito da una settimana, è il sedicesimo della sua carriera da solista a conquistare la vetta della classifica, iniziata nel 1997 con “Life Thru A Lens”. I Beatles si fermarono al quindicesimo album. In totale, Williams conta ora 21 album al numero uno, inclusi quelli dei Take That come “Everything Changes” e “Progress”. Solo Paul McCartney dei Beatles ne ha di più, con 23.

“E’ incredibile. Assolutamente incredibile”, ha dichiarato Williams alla Bbc. “Ho sempre detto che il mio successo è stato come allungare un elastico da Stoke-on-Trent alla Luna. Bene, credo che l’elastico ora sia più lungo e stia orbitando su Venere”. Il cantante si trova attualmente a Parigi per un weekend di relax con la moglie Ayda Field. “Festeggeremo con una Coca Zero e un’insalata”, ha scherzato.

Il percorso di Williams, dai fasti degli anni ’90 all’attuale stabilità, racconta anche una storia di resilienza: la sua carriera iniziale fu segnata da eccessi di alcol e droghe e da un crollo mentale. “Questa settimana voglio ricordarmi quanto sono fortunato”, ha detto il cantante. “Per un po’ non ho potuto farlo a causa dei miei problemi mentali. Ora sono in un posto in cui il giardino fiorisce e posso semplicemente respirare e sorridere”.

“Britpop” richiama le origini della carriera da solista di Williams e il periodo in cui rischiò di perdersi. La copertina dell’album si ispira alla famosa foto di Mick Hudson al Glastonbury Festival del 1995, che ritrae Williams con capelli biondo platino e un dente mancante, episodio che portò alla sua uscita dai Take That.

Robbie Williams ha definito l’album “quello che volevo scrivere dopo aver lasciato i Take That”, un omaggio all’età d’oro della musica britannica e all’energia di band anni ’90 come Oasis ed Elastica. Tra i collaboratori, Gaz Coombes dei Supergrass contribuisce all’anthem glam “Cocky”, mentre Gary Barlow, ex rivale dei Take That, appare nel brano “Morrissey”, scritto dal punto di vista di uno stalker immaginario.

Le recensioni della critica sono state in gran parte positive. “The Guardian” parla di “un viaggio nel tempo disordinato ma vincente negli anni ’90”, mentre la rivista “Rolling Stone” apprezza un Williams “liberato e follemente impavido”, capace di offrire “alcune delle sue migliori canzoni degli ultimi anni”. La rivista “New Musical Express”, pur più cauta, nota: “Non sarà un album da ricordare per sempre, ma è coraggioso, divertente e fatto a modo suo. Questo è Robbie”. Nonostante il successo, Williams resta con i piedi per terra grazie alla famiglia, in particolare grazie a “mia figlia Teddy. Non voglio farmi prendere troppo la mano”. (di Paolo Martini)