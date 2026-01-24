Ultime News

24 Gen 2026 Il Maristella chiede soluzioni su illuminazione e manutenzioni
24 Gen 2026 Chiesa SS. Trinità: dal restauro
storia, scoperte e nuovi splendori
23 Gen 2026 Vendeva merce contraffatta: in
aula gli esperti dei marchi di lusso
23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
Nazionali

The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento

Torna ‘The Voice Kids’, la versione junior del celebre talent show che vede protagonisti i ragazzi tra i sette e i quattordici anni, stasera, sabato 24 gennaio, alle 21.30 su Rai 1.
 

Il talent è condotto da Antonella Clerici affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La puntata è ancora dedicata alle ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’, con i coach di spalle che ascolteranno i giovani concorrenti senza poterli vedere.  

Sarà solo la loro voce a doverli conquistare. Ciascun coach potrà avvalersi del ‘Super Pass’, ovvero garantire a un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del ‘Super Blocco’, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. 

