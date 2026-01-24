Ultime News

24 Gen 2026 Chiusa per deficit igienici
la macelleria di corso Mazzini
24 Gen 2026 Denunciato 19enne: in casa
la "droga dell'euforia"
24 Gen 2026 L'opera Don Quichotte sorprende e commuove il pubblico di Cremona
24 Gen 2026 Le offrono lavoro online ma le spillano 2300 euro: tre denunciati
24 Gen 2026 Il Maristella chiede soluzioni su illuminazione e manutenzioni
Nazionali

Torino, ragazzo trovato incosciente in strada vicino a una bicicletta: morto in ospedale

(Adnkronos) – A Torino un giovane di 23 anni trovato incosciente in strada è morto in ospedale. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti intorno alle 3 di questa notte in corso Marconi, all’angolo con via Nizza, dove era stato segnalato un ragazzo a terra incosciente. Il giovane è stato rianimato a lungo dall’équipe medica dell’ambulanza e trasportato al Cto dove però è morto. Ancora da accertare la dinamica dei fatti, ma vicino al ragazzo c’era una bicicletta. 

