Ultime News

24 Gen 2026 Il Maristella chiede soluzioni su illuminazione e manutenzioni
24 Gen 2026 Chiesa SS. Trinità: dal restauro
storia, scoperte e nuovi splendori
23 Gen 2026 Vendeva merce contraffatta: in
aula gli esperti dei marchi di lusso
23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
Nazionali

Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa”

(Adnkronos) – L’esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo al contempo un supporto “più limitato” agli alleati in Europa e altrove. Ad annunciarlo è il Pentagono, nella Strategia di Difesa Nazionale 2026. 

“Mentre le forze statunitensi si concentrano sulla difesa del territorio nazionale e dell’Indo-Pacifico, i nostri alleati e partner si assumeranno la responsabilità primaria della propria difesa, con un supporto fondamentale ma più limitato da parte delle forze americane”, si legge nel documento. 

L’annuncio arriva mentre divampa la polemica sulle dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, secondo il quale gli alleati della Nato sarebbero “rimasti un po’ lontani dalle linee del fronte” in Afghanistan. Parole che hanno suscitato aspre critiche da parte del primo ministro britannico Keir Starmer. 

La Casa Bianca ha replicato senza rispondere direttamente che “gli Stati Uniti hanno fatto più per la Nato di tutti gli altri Paesi messi insieme”. Così Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca, in una dichiarazione trasmessa all’Afp. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...