Abili a Modo Nostro, progetto di inclusione in corso al Liceo Vida

Sorridenti e professionali, Sara e Riccardo stanno imparando a lavorare nel bar della scuola paritaria di via Milano a Cremona: è il progetto Abili a Modo Nostro promosso dalla Cooperativa sociale onlus Cittanova insieme al Liceo Vida di Cremona per l’inclusione di persone con disabilità, che attraverso un crowdfunding lanciato la scorsa primavera ha consentito di raccogliere i contributi necessari ad attivare le borse di lavoro per i due giovani.

Dall’autunno Sara, studentessa e Riccardo, ex studente, hanno incominciato un percorso che proseguirà per tutto l’anno scolastico; è rilevante il valore educativo dell’attività formativa, che anzitutto sviluppa competenze insegnando un mestiere e poi genera in loro anche passione. Considerato l’esito positivo, è possibile che in futuro la scuola provi a mettere in campo iniziative analoghe.

