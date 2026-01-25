Ultime News

25 Gen 2026 Zerbin: “Il campionato è ancora lungo, i punti arriveranno”
25 Gen 2026 Veglia di Pace in Cattedrale: unità e speranza contro la guerra
25 Gen 2026 Incontro su prevenzione oncologica, sala Puerari gremita
25 Gen 2026 Le pagelle di Sassuolo-Cremo: i voti dei grigiorossi
25 Gen 2026 Nicola: "Collocolo ha sentito una fitta"
Nazionali

Alessio Romagnoli, Lazio: “Mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste”

(Adnkronos) – La S.S. Lazio “ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste”. Così il club biancoceleste in una nota.  

“Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”, prosegue la Lazio. 

