25 Gen 2026 Pioltello 8 anni dopo: l'importanza di ricordare
25 Gen 2026 Una Cremo in piena emergenza cerca la svolta contro il Sassuolo
25 Gen 2026 Da Boston al Ghisleri di Cremona:
la storia di Faith Odunsi
25 Gen 2026 Capitale Cultura, Bona: "Convinti di validità della nostra proposta"
24 Gen 2026 Giacomo Gentili e il quattro azzurro premiati come migliori al mondo
Amici, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domani 25 gennaio, alle ore 14.00 su Canale5 torna ‘Amici’ di Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show.  

In studio a giudicare la gara di canto: l’artista Nina Zilli, lo showman Nicolò De Devitiis e il Direttore d’orchestra, musicista, arrangiatore e compositore Adriano Pennino. 

A stilare la classifica di ballo: il grande coreografo della danza in tv Fabrizio Mainini e il coreografo internazionale che vanta oltre 45 anni di carriera, Garrison. 

Super ospiti in studio: i Modà che insieme a Bianca Atzei cantano ‘Ti amo ma non posso dirlo’. 

E Senza Cri, protagonista della scorsa edizione di Amici torna sul palco del talent con ‘Spiagge’, singolo arrivato in finale a Sanremo Giovani. 

Per la gara inediti questa settimana alcuni degli allievi si esibiscono davanti ai rappresentanti di tre radio: Luigi Provenzani per RTL 102.5/Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio105 e Pippo Pelo per Radio Kiss Kiss. 

