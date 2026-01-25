Ultime News

24 Gen 2026 Giacomo Gentili e il quattro azzurro premiati come migliori al mondo
24 Gen 2026 Già deteriorati gli attraversamenti pedonali protetti di viale Po
24 Gen 2026 Guidesi a Cremona: "Il territorio sappia cogliere le opportunità"
24 Gen 2026 Nel nuovo libro di Fiorentini il mondo di Verdi e il teatro Concordia
24 Gen 2026 Scuola Manzoni, quel muro transennato da quasi 20 anni
Nazionali

Australian Open, oggi Alcaraz-Paul – Diretta

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 25 gennaio il tennista spagnolo sfida l’americano Tommy Paul, numero 20 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz, nei turni precedenti, ha eliminato Walton all’esordio e poi Hanfmann e Moutet. 

In caso di passaggio del turno Alcaraz ai quarti troverà il vincente di Bubli-De Minaur. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...