Ultime News

25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
25 Gen 2026 Laboratorio di pace in piazza del Comune: gioco e riflessione per i giovani
25 Gen 2026 "Private Sale", a Palazzo Guazzoni Zaccaria in scena lo shopping
25 Gen 2026 Zerbin: “Il campionato è ancora lungo, i punti arriveranno”
Nazionali

Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo Sassuolo

(Adnkronos) – Clamoroso nel post partita di Sassuolo-Cremonese. Dopo la sfida di oggi, domenica 25 dicembre, il club lombardo ha ‘dimenticato’ Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona senza il suo portiere titolare. Come raccontato da SkySport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. Tutti, tranne uno. 

All’appello infatti mancava Audero, che era impegnato nelle tradizionali interviste post partita con alcuni giornalisti indonesiani, Paese d’origine del padre. Nessuno del club però si è accorto dell’assenza dell’ex portiere, tra le altre, della Sampdoria, che è quindi rimasto ‘a piedi’. La Cremonese ha poi messo a disposizione un automobile che ha riportato Audero a casa. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...