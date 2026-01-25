Ultime News

25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
25 Gen 2026 Laboratorio di pace in piazza del Comune: gioco e riflessione per i giovani
25 Gen 2026 "Private Sale", a Palazzo Guazzoni Zaccaria in scena lo shopping
Nazionali

Gabbia spinge Malen, Gasperini chiede rigore: episodio arbitrale in Roma-Milan

Proteste in Roma-Milan. Oggi, domenica 25 gennaio, i giallorossi ospitano i rossoneri nel big match della 22esima giornata, in una partita in cui non mancano episodi arbitrali. Il primo arriva dopo meno di 20 minuti di gioco. Malen, appena arrivato dall’Aston Villa nel mercato di gennaio, prende posizione su Gabbia ed entra in area, il difensore va a contrasto e lo spinge, con il giocatore della Roma che cade a terra. 

Immediate le proteste giallorosse, ma l’arbitro Colombo fa ampi gesti con le mani, indicando al calciatore di rialzarsi. Imbufalito anche Gasperini in panchina, che chiedeva l’intervento del Var per possibile calcio di rigore. Nessun richiamo però per il direttore di gara, con il gioco che riprende regolarmente tra i mugugni dell’Olimpico. 

 

