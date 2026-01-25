Giovani Democratici, Matteo Cigognini riconfermato segretario provinciale

Matteo Cigognini è stato riconfermato segretario provinciale dei Giovani Democratici, durante l’assemblea svoltasi nel tardo pomeriggio di domenica nella sede del Pd.

Una riconferma, come ha spiegato lo stesso Cigognini, “che serve a consolidare il lavoro fatto negli ultimi tre anni, dopo un decennio di assenza dei Giovani Democratici dalla scena politica cremonese“.

Numerosi gli ospiti presenti all’incontro, alcuni in presenza, altri collegati online. A partire da Pietro Radaelli, vice segretario regionale, e Tiziana Elli, della segreteria nazionale.

E ancora, c’erano Lorenzo Lupoli (Arcigay), Matteo Rastelli (Cremonapride), Alessio Maganuco (Arci provinciale e Arci porto sicuro), Sofia Malaggi (Anpi), Luigi Foglio (Spi), Paolo Losco (Sinistra Italiana), Giancarlo Storti (presidente assemblea provinciale Pd), Stefania Bonaldi (segreteria nazionale Pd), Giorgia Cipeletti (Donne Dem).

Un lavoro importante, quello che dovrà porre in essere la nuova segreteria. A partire da una diffusione sempre più capillare sul territorio, oltre all’ambizioso intento di “diffondere la politica tra i giovani”. Anche per questo, tra i punti saldi del lavoro dei prossimi tre anni c’è la necessità di “tornare nelle scuole”.

Non solo: i Giovani democratici intendono “consolidare la loro azione politica, anche entrando nelle istituzioni del territorio. Non perché serve dare spazio ai giovani, ma perché ci sono giovani capaci e competenti, che possono dare tanto” conclude Cigognini. lb

