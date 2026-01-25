Ultime News

25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
25 Gen 2026 Laboratorio di pace in piazza del Comune: gioco e riflessione per i giovani
25 Gen 2026 "Private Sale", a Palazzo Guazzoni Zaccaria in scena lo shopping
25 Gen 2026 Zerbin: “Il campionato è ancora lungo, i punti arriveranno”
25 Gen 2026 Veglia di Pace in Cattedrale: unità e speranza contro la guerra
Juventus, Chiellini: “En Nesyri? Per noi oggi è una trattativa chiusa”

(Adnkronos) – “En Nesyri? La situazione è abbastanza semplice, siamo andati a parlare con il ragazzo che ha espresso alcuni dubbi sulla formula, per noi in questo momento è una trattativa chiusa, non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo”. Lo ha detto Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, a Sky nel prepartita della gara di oggi, domenica 25 gennaio, con il Napoli chiudendo all’arrivo dell’attaccante del Fenerbahce.  

“Vediamo la prossima settimana se ci saranno altre occasioni, siamo e saremo vigili ma per noi oggi è una trattativa chiusa”, ha aggiunto Chiellini. 

