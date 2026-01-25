Matteo Franzoso, il dolore dei genitori: “Con lui fino al suo ultimo battito”

(Adnkronos) – “Matteo Franzoso è morto sognando le Olimpiadi”. Oggi, domenica 25 gennaio, sono stai ospiti a Verissimo Olga e Marcello Franzoso, i genitori dello sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile.

“Lui amava sciare, come tutti noi in famiglia. Era proprio una nostra passione”, racconta la madre Olga tra le lacrime. “Noi lo stiamo ancora aspettando, noi pensiamo ancora adesso che alle nove di sera lui chiamerà, oppure tornerà a casa. Ci crediamo”, ha detto il padre Marcello che ha ricordato anche la carriera scolastica di Matteo: “Era bravo, si è laureato con 110 e lode”.

Matteo Franzoso era partito in Cile per degli allenamenti sulle pista da sci, dopo una settimana è accaduta la tragedia: “Abbiamo dovuto avvertire Michele (il fratello di Matteo, ndr) che era in Nuova Zelanda, ha preso il primo volo disponibile per il Cile”. Quando il fratello Michele è arrivato prima dei genitori, la situazione era già critica: “La clinica ci ha chiesto subito gli organi di Matteo”, ha detto il ragazzo, ospite in studio insieme ai genitori.

Dopo due giorni di coma Matteo Franzoso non ce l’ha fatta: è morto il 15 settembre, e il giorno dopo avrebbe compiuto 26 anni. “Ho chiesto se potevo rimanere una notte al suo fianco per non lasciarlo da solo il giorno del compleanno, siamo stati lì fino a quando non si è fermato il cuore”, ha raccontato la mamma.