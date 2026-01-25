Politica culturale, mozione lunedì in consiglio comunale

La politica culturale di Cremona al centro del dibattito lunedì in consiglio comunale, a fronte di una mozione presentata da Forza Italia, “con l’obiettivo di introdurre maggiore trasparenza nell’erogazione dei contributi, e una programmazione più solida per generare benefici reali per la città” sottolineano Luca Ghidini e Andrea Carassai, rispettivamente segretario comunale e consigliere comunale di Forza Italia a Cremona.

“Ci auguriamo che su questo tema possa emergere un sostegno anche da parte della maggioranza, perché la cultura non deve essere terreno di scontro, ma una leva concreta di sviluppo economico e turistico”.

Per i due politici “è importante distinguere con chiarezza tra le attività promosse dalle realtà del volontariato culturale, che meritano sostegno e riconoscimento per il valore sociale e aggregativo che svolgono, e l’iniziativa imprenditoriale di proposta da operatori professionali del settore, ai quali devono invece essere richieste capacità progettuale ed economica.

Le due dimensioni non devono essere confuse: servono strumenti diversi, percorsi trasparenti di partecipazione e canali di finanziamento diversi, allo scopo di valorizzarle entrambe nel modo corretto.

In questo senso il progetto “Infinity 1 – Event Space” rappresenta la traduzione efficace di una collaborazione virtuosa tra soggetti diversi a beneficio della città, che guardiamo con grande interesse. Una vera partnership tra diversi soggetti (pubblici e privati) che hanno condiviso un progetto che si sta dimostrando vincente, fondato su competenze professionali, investimenti condivisi e capacità di attrarre pubblico anche da fuori città.

A CremonaFiere va riconosciuto il merito di aver perseguito un progetto di valorizzazione delle proprie strutture, per renderle funzionalmente adeguate ad ospitare eventi capaci di attrarre un numero elevato di spettatori a costi accessibili.

Decisivi poi il contributo della Camera di Commercio, l’impegno assunto dal Governo italiano di finanziare l’intervento di riconversione degli spazi e l’intraprendenza di un professionista del settore.

I primi numeri sono significativi e incoraggianti. In 5 eventi si è registrata la partecipazione di oltre 2.000 spettatori ciascuno , mentre gli altri eventi realizzati finora hanno visto la presenza media di circa 1.300 presenze ciascuno. Oltre il 50% del pubblico che ha partecipato a questi eventi proviene da fuori Cremona, segnale evidente di una reale capacità attrattiva.

Per quanto riguarda l’impatto sugli esercenti e sul commercio cittadino, non sono ancora disponibili dati ufficiali e completi, anche perché il progetto del teatro Infinity è stato avviato da poco tempo. Tuttavia, è evidente come eventi di questa portata lascino presagire ricadute positive e diffuse su tutta la città, in termini di presenze, vitalità e indotto.

Il positivo inizio del progetto potrebbe infatti portare l’operatore ad ampliare e strutturare ulteriormente la propria offerta.

Un progetto che parte dal piano di sviluppo del 2021, che è stato proposto concretamente nel 2024 e che nel 2025 ha trovato l’interesse di un organizzatore individuato mediante una manifestazione pubblica di interesse: a dimostrazione che le buone idee, se condivise, trovano la strada per essere realizzate.

Forza Italia crede nel merito, nella libera intrapresa e nella trasparenza. L’ente pubblico deve uscire dalla visione ottocentesca e ideologica di “gestore delle attività”, per intraprendere quello di facilitatore e sostenitore di iniziative che possano moltiplicare le risorse messe a disposizione del pubblico, puntando sulla qualità delle offerte messe in campo da operatori privati nazionali.

L’abitudine di guardare sempre al “piccolo orto di casa” non si concilia con la vocazione di una città che deve guardare con orgoglio oltre il proprio confine e oltre alle prospettive personali di chi la amministra”.

Con la mozione in discussione lunedì, Forza Italia chiede “che il Comune di Cremona punti con decisione su: modelli di collaborazione pubblico-privato; bandi e criteri trasparenti; coinvolgimento degli operatori economici del territorio; una pianificazione culturale capace di portare pubblico, turismo e sviluppo economico”.

“Cremona ha tutte le potenzialità per diventare una vera destinazione culturale e musicale. Ora serve il coraggio di fare scelte strategiche e condivise” concludono Ghidini e Carassai.

